На реках Саратовской области начался ледостав

Пришедшие в Саратовскую область холода сделали свое дело — на реках и водоемах региона начался ледостав.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил начальник отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Александр Сурков.

Сейчас толщина льда на малых реках составляет 14-42 см, на Волге — от 12 до 22 сам, что близко к средним многолетним значениям.

Учитывая, что потепление ожидается только к концу семидневки, будет прирост еще на 10 см.

Сейчас люди уже могут выходить на водоемы, однако немаловажно соблюдать правила безопасности, помнить, что под ледяной кромкой могут быть промоины.

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