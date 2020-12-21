Проблема с КТ в Саратове: прокуратура объявила предостережения частным клиникам и председателю правительства

Клиники Саратова завышали цены на прохождение компьютерной томографии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Саратова Александр Березин обратился в ФАС России и прокуратуру области. Он просил разобраться в ситуации с завышением цен на компьютерную томографию в частных клиниках.

Напомним, ранее «КП-Саратов» уже публиковала ответ УФАС Саратовской области, данный Александру Березину по этой же теме. Он обращался в антимонопольный орган, но получил ответ, что цены в частных клиниках государством не регулируются.

Напомним, столь серьезный рост цен на КТ вызвал возмущение председателя Госдумы Вячеслава Володина. Во время одного из визитов он потребовал разобраться в ситуации. После этого руководители платных клиник согласились снизить стоимость услуги.

Однако Александр Березин не оставил попыток добиться справедливости. ФАС России, хотя и сослался на то, что в обращении нет ссылок на нужные законодательные акты и доказательств нарушения законов, все же направил его обратно в саратовский УФАС для повторного рассмотрения.

Кроме того, Александр Березин обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям саратовского УФАС.

- Установлено, что в текущем году рядом частных медицинских организаций повышена стоимость платных услуг указанной категории с 3 000 до 5 200 рублей, — говорится в ответе.

В итоге шести медицинским организациям вынесено предостережение.

Предостережение объявлено также председателю правительства области в связи с тем, что четыре томографа, закупленных для государственных клиник, не были установлены вовремя.

- В условиях пандемии все же было бы справедливо, чтобы бизнес нес ответственность за обогащение на беде в виде реальных штрафов предусмотренных статьей или добровольной компенсацией в любом виде для жителей города. Клиники бессовестно наживались в том числе и на нас с вами с февраля по ноябрь, и продолжали бы это делать вплоть до настоящего момента, если бы их не одернули из Москвы... Наказание нужно в том числе, чтобы и другим не повадно было. Уверен, многие жители Саратовской области поддержали бы эту идею, — считает Александр Березин.

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