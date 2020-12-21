Сильный снегопад ожидается в Саратове к концу недели

В Саратовской области на этой неделе погода будет стабильно морозной, в отдельных районах региона даже аномально холодной, с отклонением от нормы на девять градусов.
Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ночью ожидается -15…-20 градусов мороза, при прояснении -25…-27, в основном морозы затронут Левобережье.
Днем потеплеет до -8…-13 градусов, на северо-востоке и востоке региона будет -15…-17.
Местами ожидается слабый снег и туман, ветер — слабый, восточный.
Потепление придет в регион на выходных вместе с затяжным снегопадом. Столбик термометра в Правобережье поднимется до 0…-5 градусов мороза.
В Саратове на неделе по ночам ожидается до -16 градусов мороза, днем — -10…-12.
В субботу и воскресенье пойдет снег, который, предположительно, не растает, а будет радовать горожан до Нового года.
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