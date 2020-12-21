Прокуратура помогла предпринимателям получить 87 тыс. рублей долга от петровских чиновников

Петровская прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, ГКУ СО УСПН Петровского района заключило с предпринимателями договоры. Те выполнили все, что от них требовалось, но оплату, более 87 тыс. рублей, не получили.

Директор учреждения получил представление, долг погашен в полном объеме.

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