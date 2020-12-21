Девять пожарных тушили дом в селе Татищевского района

Вчера, 20 декабря, в 23:33 девять пожарных и три единицы техники выехали тушить частный дом в селе Широкое Татищевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании печи.

Возгорание на площади 50 кв. м ликвидировано.

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