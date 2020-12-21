Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП с участием ВАЗ-2107 в Ровенском районе

На 492-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград, в Ровенском районе 21 ноября случилось смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, водитель ВАЗ-2107 вылетел в кювет и опрокинулся, от полученных травм он скончался на месте.

Очевидцев и свидетелей аварии просят откликнуться по телефону: 8-927-142-83-17 или набрать в дежурную часть — 88453 56-96-29.

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