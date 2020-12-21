На даче под Саратовом мужчина пытался сжечь и зарубить сожительницу лопатой

Мужчина сознался в попытке убить сожительницу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове будут судить 56-летнего мужчину по обвинению в покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено с особой жестокостью.

По версии следствия, 10 сентября он с 48-летней сожительницей гостил на даче родственников в Саратовском районе. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина сначала поджег свою даму, а потом потушил огонь, решив добить другим способом.

Женщина пыталась сбежать к соседке, но мужчина догнал ее и ударил острием штыковой лопаты в шею.

Пострадавшую спасла соседка, которая помешала добить женщину и вызвала скорую помощь.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Сейчас он находится под арестом.

Уголовное дело направлено в суд.

Обвиняемый находится под стражей Фото: СУ СКР по Саратовской области

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