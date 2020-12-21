Девушка-рецидивистка обокрала жительницу Саратова

В поселке Солнечный Саратова местная жительница обратилась в полицию. Она сообщила, что 20 августа увидела в мобильном банке списание 9 тыс. рублей со своей карты — было сделано 14 переводов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, было возбуждено уголовное дело о краже.

Удалось задержать 20-летнюю подозреваемую, которая была дважды судима за кражи — в 15 и 20 лет. Девушка созналась в преступлении.

Похожее преступление было совершено в Хвалынске. 60-летний мужчина 16 октября потерял карточку и вскоре обнаружил, что кто-то начал совершать с ее помощью покупки в интернет-магазине. В общей сложности мужчина лишился более 3 тыс. рублей. Задержана не судимая ранее 34-летняя женщина.

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