В Саратове без отопления остались три школы и три детсада

Сегодня, 21 декабря, из-за аварии на теплосети осталась сотня жилых домов в Ленинском районе Саратова и объекты соцсферы.

- Тепло не поступает в школы №№41, 76, 94. Кроме того, нет отопления в детских садах №№46, 95 «Машенька», 195 «Чайка». Школьникам, которые остались дома, задание передали для самостоятельного изучения, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Также, по словам местных жителей, отопления нет в поликлинике №16 и детской школе искусств №16.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Инстаграме, что взял ситуацию на личный контроль и поставил задачу завершить ремонт теплотрассы сегодня. Он поручил министерству образования области постоянно мониторить температуру в помещениях соцобъектов: школах, детсадах и так далее.

Также на месте облспас развернет оперативный штаб.

Напомним, авария на сетях в районе 2-й Дачной случилась утром. Отключение тепла затронуло дома на улицах Вишневая, Курдюмская, Деловая, Лунная, Саперная, Тверская и других.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.