В Энгельсе при пожаре в доме пострадал пенсионер

В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 20 декабря, случился пожар.

- В 19:14 поступил сигнал о возгорании в частном деревянном доме на улице Тихая. На место выехали 12 человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 3 кв. м. Пострадал 65-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами.

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