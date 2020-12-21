Названа цена новогоднего отдыха в Саратове

В связи с ограничениями по коронавирусу в Саратове развлекательные массовые мероприятия отменены.
Аналитики одной из торговых интернет-площадок подсчитали, во сколько обойдется отдых дома.
Проектор для просмотра кино можно купить почти за 6 тыс. рублей, дороже на 20%, чем в прошлом году. Настольные игры подорожали на 4% — до 730 рублей.
Игровая консоль обойдется в среднем в 2300 рублей, столько она стоила и в 2019 году. Игры для приставок — 790 рублей, дороже на 13%, чем в прошлом году, компьютера — 150 рублей, как и в 2019.
Любителям активного времяпровождения отдых обойдется дешевле. Коньки можно найти за тысячу рублей (столько же они стояли в 2019 году), ледянки за 300 (дешевле на 33%, чем в прошлом году), санки в 1200 рублей (на 11% дешевле, чем в прошлом году).
Приобретение тюбинга обойдется в 1200 рублей — на 17% дешевле, чем в 2019.
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