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В вылетевшей с трассы в овраг под Вольском машине пострадали взрослый и ребенок

Оба были госпитализированы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Автомобиль на большой скорости вылетел в овраг

Автомобиль на большой скорости вылетел в овраг

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Стали известны подробности ДТП в Вольском районе Саратовской области, где в ночь на 20 декабря в овраг вылетел автомобиль ВАЗ-21102.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 130-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала в овраг. Пострадали 31 и 14-летний пассажиры. Оба госпитализированы.

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ДТП