Из Саратова в Энгельс и обратно курсирует автобус с елкой в салоне

Фото Рената Хайруллина из соцсети

Из Саратова в Энгельс курсирует украшенный к Новому году автобус №284 с елкой в салоне.

- Какие они молодцы, создали в салоне новогоднее настроение в непростое время, — написал Олег Недовесов в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Однако не все комментаторы паблика оказались согласны с мнением мужчины. Некоторые написали, что это — нарушение норм безопасности.

Фото из соцсети

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