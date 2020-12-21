Двухэтажный дом в Саратове тушили 26 пожарных

Сегодня, 21 декабря, в 1:35 26 пожарных и пять единиц техники выехали тушить горящий дом на 6-м проезде 26 в поселке Первомайский Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, горела квартира и кровля двухэтажного здания.

К 2:16 пожар ликвидировали, в результате ЧП никто не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.