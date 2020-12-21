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Водитель Ford погиб в ДТП с «КамАЗом» около Саратова

Авария случилась ночью
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Водитель Ford погиб на месте столкновения

Водитель Ford погиб на месте столкновения

Фото: ГИБДД по Саратову

На выезде из Саратова сегодня ночью, 21 декабря, случилось смертельное ДТП.

- По предварительным данным, около часа ночи на Московском шоссе примерно в 100 метрах в сторону развилки на село Сторожевка столкнулись Ford Fiesta и «КамАЗ», — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Водитель иномарки — 49-летний мужчина — погиб на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

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ДТП