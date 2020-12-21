Водитель Ford погиб в ДТП с «КамАЗом» около Саратова

Водитель Ford погиб на месте столкновения
Фото: ГИБДД по Саратову
На выезде из Саратова сегодня ночью, 21 декабря, случилось смертельное ДТП.
- По предварительным данным, около часа ночи на Московском шоссе примерно в 100 метрах в сторону развилки на село Сторожевка столкнулись Ford Fiesta и «КамАЗ», — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Водитель иномарки — 49-летний мужчина — погиб на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.