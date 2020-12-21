Сто жилых домов в Ленинском районе остались без отопления

Порыв на теплотрассе на 2-й Дачной. Фото соцсетей
В Ленинском районе Саратова утром 21 декабря произошел порыв на теплопроводе.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, авария случилась на пересечении улиц Саперная и Тверская, в районе 2-й Дачной.
В связи с этим без отопления остались 120 объектов, включая 101 многоквартирный дом.
Аварийная бригада «Т Плюс» уже приступила к работе. На месте будет находиться первый заместитель главы Саратова Сергей Грачев.
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