В Саратовской области прогнозируют морозную погоду со слабым снегом

В Саратовской области сегодня, 21 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Днем местами пройдет слабый снег, утром будет туман с видимостью до 1 000 метров и изморозь, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер с востока и юго-востока разгонится до 3–8 м/с, а температура поднимется в среднем по области до -9…-14 градусов. В Левобережье может быть холоднее — -14…-19 градусов.

В 2019 году 21 декабря было гораздо теплее — -1…-2 градуса.

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