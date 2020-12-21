Тело пенсионера найдено в ванне дома в Энгельсе

Трагедия произошла в доме во 2-м микрорайоне Урицкого Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области найдено тело 72-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено утром 19 декабря в квартире дома по 2-му микрорайону Урицкого.

Труп находился в ванне, на лице и теле пожилого мужчины эксперты обнаружили кровоподтеки, а руки и ноги оказались обожжены.

Начата доследственная проверка. Устанавливаются точные причины смерти и все обстоятельства происшествия.

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