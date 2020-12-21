Криминальная парочка возила по Вольску труп на санях

Бывшие супруги признались в убийстве гостя
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 32-летнего мужчины, чей труп был найден в реке Малыковка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержанные 34-летний мужчина и 29-летняя женщина, бывшие супруги, во всем признались. На месте преступления они дали показания.
По версии следствия, убийство произошла в ночь на 14 декабря. Компания собралась в доме у бывших супругов на улице Львова, где они распивали алкоголь. 32-летний гость перепил и принялся плевать на пол кухни. Это рассердило хозяина, который сперва сделал ему замечание. Но когда мужчина огрызнулся в ответ, он решил подкрепить свои слова действием — и взял молоток.
34-летний мужчина дважды ударил гостя молотком по голове, а потом женщина несколько раз ранила его ножом по разным частям тела. Причем бывший муж не остался в стороне, он выхватил орудие и сам добил пострадавшего.
Женщина наносила мужчине удары ножом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Позже они взвалили труп на санки и отвезли до реки Малыковка, где бросили в воду под мост. Там его и обнаружил прохожий утром 15 декабря.
Оба обвиняемых заключены под стражу. Расследование продолжается.
Бывший муж добил пострадавшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Напомним, в Вольске в декабре прошлого года в гостях у своих знакомых был убит 39-летний мужчина. Тогда отец с сыном тоже увезли его труп на санках на окраину города.
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