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В общежитии в Балакове зарезали мужчину

Задержан подозреваемый
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело мужчины найдено в общежитии

Тело мужчины найдено в общежитии

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области был убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 37-летнего мужчины было найдено вечером 19 декабря в комнате общежития на проспекте Героев.

Установлено, что мужчину зарезали ножом в грудь.

Задержан подозреваемый — 40-летний местный житель. Расследование продолжается.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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