В общежитии в Балакове зарезали мужчину

Тело мужчины найдено в общежитии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области был убит мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 37-летнего мужчины было найдено вечером 19 декабря в комнате общежития на проспекте Героев.
Установлено, что мужчину зарезали ножом в грудь.
Задержан подозреваемый — 40-летний местный житель. Расследование продолжается.
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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