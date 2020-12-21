В общежитии в Балакове зарезали мужчину

Тело мужчины найдено в общежитии Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области был убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 37-летнего мужчины было найдено вечером 19 декабря в комнате общежития на проспекте Героев.

Установлено, что мужчину зарезали ножом в грудь.

Задержан подозреваемый — 40-летний местный житель. Расследование продолжается.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.