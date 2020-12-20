В Саратовской области мороз достигнет -27 градусов

В Саратовской области ожидаются морозы до -27 градусов
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области завтра ночью и утром, 21 декабря, может сильно похолодать.
- Температура опустится до -25…-27 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Этому погодному явлению присвоили желтый уровень опасности.
До 24 декабря, по прогнозам, будет аномально холодная погода — ниже климатической нормы на 9 градусов.
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