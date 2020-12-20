Самбистка из Саратова стала чемпионкой Приволжского федерального округа

Фото из Инстаграм Михаила Исаева
Спортсменка из Саратова Влада Прохорова стала чемпионкой Приволжского федерального округа по самбо среди женщин.
Победительницу поздравил глава города Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.
Стоит отметить, что в прошлом году Влада стала победительницей первенства Европы по самбо.
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