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Спорт

Самбистка из Саратова стала чемпионкой Приволжского федерального округа

Влада Прохорова также является победительницей первенства Европы
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из Инстаграм Михаила Исаева

Фото из Инстаграм Михаила Исаева

Спортсменка из Саратова Влада Прохорова стала чемпионкой Приволжского федерального округа по самбо среди женщин.

Победительницу поздравил глава города Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.

Стоит отметить, что в прошлом году Влада стала победительницей первенства Европы по самбо.

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