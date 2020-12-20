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Володин призвал саратовские власти продумать концепцию развития набережной

Необходимо создавать стоянки, кафе, подъездные пути
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Властям Саратова необходимо продумать концепцию развития набережной.

Об этом сообщает группа сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

Наша задача: чтобы набережная была на территории всей береговой линии Саратова. Это решается за счет средств федерального бюджета. А за пляжем, который мы сдадим на следующий год, что будет? Да есть часть, которая опять-таки финансируется за счет федерального бюджета. Но объездные пути, стоянки, кафе, детские комнаты — пускай думают, — обратился он к местным властям. — У вас должна быть ответственность.

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