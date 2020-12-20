Товаровед из Саратова перевел мошеннику 49 тысяч рублей для обновления кассы

В Саратове двое мужчин стали жертвами мошенников.

- В Кировском районе обманули 35-летнего товароведа. Ему на рабочий номер позвонил неизвестный и представился техником по обновлению программ на кассовых терминалах. Аферист пояснил, что для завершающей части установки системного обеспечения мужчине надо перевести 49 тыс. рублей на четыре разных номера, а потом они вернутся. Потерпевший поверил ему и лишился денег, — рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД.

Также обманули 20-летнего жителя Фрунзенского района. Он нашел в соцсети объявление об оптовой продаже электронных сигарет. Пообщавшись с продавцом, он перевел ему 12 585 рублей, но тот перестал выходить на связь.

Полиция возбудила дела и напоминает гражданам, что нельзя переводить незнакомцам деньги.

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