В Вольском районе водитель на «десятке» улетел в овраг

Сотрудники облспаса спасли мужчину Фото: Саратовская областная служба спасения

В Вольском районе Саратовской области сегодня ночью, 20 декабря, спасатели эвакуировали водителя ВАЗ-2110.

- Около Широкого Буерака 31-летний мужчина съехал в кювет и опрокинулся в 20-метровый овраг, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели достали мужчину и передали скорой помощи.

На месте также работала ДПС.

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