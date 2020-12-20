В Вольском районе водитель на «десятке» улетел в овраг

Сотрудники облспаса спасли мужчину
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Вольском районе Саратовской области сегодня ночью, 20 декабря, спасатели эвакуировали водителя ВАЗ-2110.
- Около Широкого Буерака 31-летний мужчина съехал в кювет и опрокинулся в 20-метровый овраг, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
При помощи альпинистского снаряжения спасатели достали мужчину и передали скорой помощи.
На месте также работала ДПС.
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