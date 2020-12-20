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Двое братьев в Саратовской области насмерть отравились дымом от пригоревшей пищи

Их нашел хозяин фермы, где они подменяли сторожа
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Предварительно, причиной смерти братьев стало отравление продуктами горения

Предварительно, причиной смерти братьев стало отравление продуктами горения

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Озинском районе Саратовской области вчера, 19 декабря, погибли двое местных жителей.

- Сторож крестьянско-фермерского хозяйства попросил двух братьев из поселка Непряхин подменить его. Те согласились. В сторожке они начали готовить, но забыли кастрюлю на плите и уснули. Еда пригорела, наполнив дымом помещение сторожки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В сторожке братья начали готовить еду, но забыли о кастрюле на плите

В сторожке братья начали готовить еду, но забыли о кастрюле на плите

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В это время приехал хозяин фермы и сразу же вызвал медиков. «Скорая» констатировала смерть 34-летнего мужчины, а его 39-летнего брата госпитализировали, но вскоре он скончался в больнице.

По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.

Следователи организовали доследственную проверку, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти мужчин.

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