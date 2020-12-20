У Юрия Юрина сегодня день рождения

Юрий Юрин Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 20 декабря, день рождения отмечает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Ему исполнилось 43 года.

Юрин родился в Саратове в 1977 году, в 2003 году начал работать спасателем в ОГУ «Служба спасения Саратовской области», в 2015 — стал начальником службы спасения.

В ноябре 2020 года его назначили начальником управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Юрин награжден медалью «За отличие в ликвидации последствий ЧС», медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».

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