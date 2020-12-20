В Саратовской области ожидается небольшой снег

Сегодня, 20 декабря, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, туман с видимостью от 500 до 1000 метров и изморозь. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с.

Столбик термометра опустится до -9-14 градусов.

Отметим, что год назад в этот день было намного теплее, тогда температура была 0-1 градус мороза.

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