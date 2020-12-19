Николай Бушуев высказался о действиях администрации города по поводу обновления транспорта

Депутат Саратовской областной Думы Николай Бушуев (фракция «Единая Россия») высказался о действиях администрации Саратова пассивнопри реализации важных инфраструктурных проектов

-Городской власти необходимо активнее участвовать в программах, которые предлагаются федеральным центром. Особенно в тех, которые относятся к развитию транспортной инфраструктуры. Ведь без современного транспорта город обречен деградировать. Председатель ГД Вячеслав Володин правильно указал на то, что городу нужно участвовать в лизинговых программах по приобретению современного подвижного состава. В частности, трамвайных вагонов. Почему городская власть не использует такие рыночные инструменты для модернизации городского хозяйства? Ответа пока нет, — отметил он.

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