Саратовца на Kia арестовали на трое суток за чрезмерно черные стекла

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Инспекторы ГИБДД остановили на Барнаульской улице 1 в 22:15 в Саратове 26-летнего водителя Kia Ceed.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, его стекла были чрезмерно затонировано.
Оказалось, что на него составляли административный материал со штрафом в 500 рублей, но шофер не захотел снимать пленку.
В итоге его доставили в суд Заводского района города. Назначено более суровое наказание — трое суток административного ареста.
Напомним, что рейд по тонировке проводится в городе с 30 ноября.
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