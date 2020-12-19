Роман Арбитман скончался из-за коронавируса

Фото: личная страница погибшего
Коронавирус унес жизнь саратовского писателя Романа Арбитмана, известного на всю страну своими произведениями.
Об этом сообщили его друзья в соцсетях.
Роман Арбитман родился в 1962 году в Саратове, он писал под несколькими псевдонимами — Лев Гурский, доктор Рустам Станиславович Кац.
В числе его произведений — «Корвус Коракс», «Опасность», «Досье детектива Дубровского» и другие.
Последняя из книг была экранизирована.
Писатель вел передачу «В гостях у сказки», а также являлся членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.
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