Роман Арбитман скончался из-за коронавируса

Фото: личная страница погибшего

Коронавирус унес жизнь саратовского писателя Романа Арбитмана, известного на всю страну своими произведениями.

Об этом сообщили его друзья в соцсетях.

Роман Арбитман родился в 1962 году в Саратове, он писал под несколькими псевдонимами — Лев Гурский, доктор Рустам Станиславович Кац.

В числе его произведений — «Корвус Коракс», «Опасность», «Досье детектива Дубровского» и другие.

Последняя из книг была экранизирована.

Писатель вел передачу «В гостях у сказки», а также являлся членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.

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