В центре Саратова горел офис

Сегодня, 19 декабря, в 4:55 пожарные с шестью единицами техники выехали тушить двухэтажный офис на Астраханской улице 43 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, площадь возгорания составила 100 кв.м.

Прибывшие огнеборцы потушили пламя, в результате ЧП никто не пострадал.

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