Шестилетняя девочка пострадала в столкновении Volkswagen Touareg и Peugeot в Балаковском районе

Вчера, 18 декабря, в 23:00 в районе 264 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 35-летняя водительница Peugeot 307 потеряла управление. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Volkswagen Touareg под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП шестилетнюю пассажирку французского авто госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.