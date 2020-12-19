Саратовец из-за мошенника лишился миллиона рублей

Очередной жертвой мошенников стал житель Кировского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.
Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Мужчина сказал, что по его счетам были совершены несанкционированные операции, для отмены которых нужно продиктовать данные банковских карт.
После выполнения этого гражданин обнаружил, что с его счета пропало 145 тысяч рублей, в двух банках на него оформлены кредиты, а средства ушли в неизвестность.
Общая сумма ущерба превысила отметку в миллион рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.