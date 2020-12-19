Саратовец из-за мошенника лишился миллиона рублей

Очередной жертвой мошенников стал житель Кировского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Мужчина сказал, что по его счетам были совершены несанкционированные операции, для отмены которых нужно продиктовать данные банковских карт.

После выполнения этого гражданин обнаружил, что с его счета пропало 145 тысяч рублей, в двух банках на него оформлены кредиты, а средства ушли в неизвестность.

Общая сумма ущерба превысила отметку в миллион рублей.

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