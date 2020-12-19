Еще 263 жителя Саратовской области заражены коронавирусом

В Саратовской области на утро 19 декабря зафиксировано 263 случая заражения коронавирусом, об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев в Саратове — 124, 38 в Энгельсском районе, 25 в Балаковском.

С пневмонией новая инфекция протекает у 144 пациентов, у 108 с признаками ОРВИ, бессимптомно болезнь протекает у 11 человек. Все они контактные лица.

В основном это лица старше 65 лет, таковых 116, 13 не исполнилось и 14 лет.

Общее количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 32090 человек. Выздоровели с начала эпидемии 27456 человек, за сутки — 294.

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