В Саратовской области в 2020 году появится 758 рабочих мест благодаря инвестпроектам

В 2020 году Саратовская область сохранила все инвестпроекты, несмотря на пандемию.

Появились и новые, их число выросло с 146 — в 2019 году до 168 с общим объемом инвестиций в 649 млрд рублей. Это позволить создать 9700 рабочих мест.

Отметим, что в первом полугодии 2020 в регионе наблюдался рост по объему инвестиций 112,2% к соответствующему периоду 2019 года, по РФ - 96% и ПФО - 97,6%. По итогам 2020 года прогнозируется темп роста по Саратовской области в 98%.

В этом году завершаются 35 проектов с объемом инвестиций в 17 млрд рублей. Появятся 758 рабочих мест в промышленности, переработке, энергетике, добыче полезных ископаемых и других отраслях.

Речь идет о крупнейших российских компаниях: «РЖД», ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом – модернизация Балаковской АЭС. ГК «Русагро», ООО «Диалл-Альянс», ООО «Ветропарки ФРВ», ПАО «Вымпелком». А также иностранных — ООО «Холсим (Рус)», ООО «Макпром», ОАО «ЕПК Саратов», ООО «СНФ Флопам».

Со следующего года начнется реализация нового крупного инвестпроекта — строительство Центра обработки данных от Сбербанка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.