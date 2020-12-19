Трое человек погибли на пожаре под Саратовом

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожар в Перелюбе унес жизнь троих местных жителей в возрасте 43, 48 и 52 лет.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 18 декабря около 21:30 сельчане заметили огонь в доме на Чапаевской улице, вызвали пожарных

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

После локализации возгорания в кухне были обнаружены трупы хозяина жилища и двух местных жителей.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Осмотр места происшествия и тел погибших показал, что признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено.

Дом отапливался электроплиткой, по предварительным данным она и могла стать причиной возгорания.

Обстоятельства трагедии выясняются, судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину смерти мужчин.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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