В Саратове поймали двух водителей маршруток без масок

В Саратове прошел рейд по соблюдению масочного режима работниками и пассажирами общественного транспорта.

Представители минтранса региона и ГИБДД, а также чиновники инспектировали автобусы и маршрутки на Привокзальной площади.

В итоге были составлены протоколы на водителей автобусов № 628 «Саратов – Новые Бурасы» и № 67 «Областная больница – 6-й микрорайон».

Первый из них надел маску только после того, как его остановил инспектор. Гражданин утверждал, что ехал за рулем в средстве защиты.

Второй надел маску только на подбородок. Только после того, как его остановил полицейский и подошла группа проверяющих, он надел средство защиты как положено.

Теперь нарушителям грозит предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей.

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