В Саратове поймали двух водителей маршруток без масок

В Саратове прошел рейд по соблюдению масочного режима работниками и пассажирами общественного транспорта.
Представители минтранса региона и ГИБДД, а также чиновники инспектировали автобусы и маршрутки на Привокзальной площади.
В итоге были составлены протоколы на водителей автобусов № 628 «Саратов – Новые Бурасы» и № 67 «Областная больница – 6-й микрорайон».
Первый из них надел маску только после того, как его остановил инспектор. Гражданин утверждал, что ехал за рулем в средстве защиты.
Второй надел маску только на подбородок. Только после того, как его остановил полицейский и подошла группа проверяющих, он надел средство защиты как положено.
Теперь нарушителям грозит предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.