На Театральной площади появится новогодняя фотозона

Фото пресс-службы мэрии

На Театральной площади в Саратове появится новогодняя фотозона.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, горожане смогут начать фотографироваться рядом с ней к концу недели.

Фото пресс-службы мэрии

Фотозона будет работать весь декабрь и в праздничные январские дни.

Фото пресс-службы мэрии

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