На Театральной площади появится новогодняя фотозона

Фото пресс-службы мэрии
На Театральной площади в Саратове появится новогодняя фотозона.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, горожане смогут начать фотографироваться рядом с ней к концу недели.
Фото пресс-службы мэрии
Фотозона будет работать весь декабрь и в праздничные январские дни.
Фото пресс-службы мэрии
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.