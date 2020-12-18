Инспекторская служба Регоператора провела более 200 выездных рейдов в 2020 году

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Региональный оператор Саратовской области подводит итоги деятельности инспекторской службы в 2020 году. За 12 месяцев было проведено 213 инспекторских выездов. Проверки прошли в каждом районе Саратовской области, включая ряд внеплановых выездов и обследований юридических лиц по обращениям администраций муниципальных образований.

- Наши инспекторы внимательно изучают деятельность каждого предприятия для корректного последующего применения нормативов, установленных Минприроды региона. Выявляются нарушители, пытающиеся намеренно занизить объем производимых отходов на индивидуальных площадках, подбрасывая «излишний» мусор на площадки общего пользования. Была проведена огромная работа в период «ковидных» ограничений, это позволило по заявлениям осуществить перерасчет для тех предпринимателей, которые не осуществляли деятельность некоторое время, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что вновь образованные юридические лица обязаны заключить договор на обращение с ТКО. При аренде помещения вопрос плательщика за жилищно-коммунальные услуги устанавливается в рамках договора аренды. За консультацией предприниматели могут обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: 8 (8452) 25-64-90.

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