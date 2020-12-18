Саратовским врачам за неиспользованные отпуска пришло 100 млн рублей из федерального бюджета

Правительство Саратовской области внесло на рассмотрение облдумы изменения в бюджет региона на 2020 год и плановый период.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве финансов области, поправками планируется увеличить в 2020 году общий объем доходов и расходов на 424,8 млн рублей за счет поступления средств из федерального бюджета.

Дотацию в размере 147,1 млн рублей направят на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавируса.

Так, на выплату отпускных и компенсацию за неиспользованные отпуска пойдет 100,1 млн рублей, на выплаты стимулирующего характера — 15,1 млн рублей, на покупку лекарств для пациентов с COVID-19 — 50,3 млн рублей.

Также за счет федеральных денег профинансируют возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 44,5 млн рублей, формирование комфортной городской среды – 38 млн рублей, мероприятия в области мелиорации земель сельхозназначения – 16,8 млн рублей. На компенсацию сельхозтоваропроизводителям, причиненного в результате ЧС природного характера, потратят 10,1 млн рублей, а на выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров — 2,8 млн рублей.

Те средства областного бюджета, что ранее были зарезервированы, перераспределены на выплаты сотрудникам больниц, лечащим коронавирусных больных — это 127,6 млн рублей, а на выполнение условий софинансирования из федерального бюджета — 2,9 млн рублей.

Таким образом, доходы областного бюджета составят 129,3 млрд рублей, расходы — 136,6 млрд рублей.

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