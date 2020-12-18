Саратову бесплатно передадут из Москвы 30 трамваев

Москва передаст Саратову бесплатно 30 трамваев.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в паблике своих сторонников в Инстаграм, он для этого обратился к мэру Москвы.

Также Володин заявил, что нужно закупать новые трамваи и выразил надежду на действия властей области и Саратова, участие лизинговых проектов.

- Нам надо постараться, исходя из того решения, которое принято по передаче нашему городу порядка 30 подвижных составов, которые состоят из двух вагонов, отобрать лучшие, чтобы использовать в течение хотя бы ближайших нескольких лет, когда мы их заместим новыми трамваями, — рассказал спикер ГД.

Он напомнил, что в 2021 году наряду с обновлением подвижного состава начнется монтаж линии скоростного трамвая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.