Жители Саратовской области проявляют интерес к рыбалке

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская призвала жителей активнее рассказывать о том, какие туристические направления их интересуют.

На пресс-конференции, которая прошла в «КП-Саратов» 18 декабря, чиновница отметила интерес населения к рыбалке. Для этого в регионе имеются 114 прудов и более 50 турбаз, где можно сесть с удочкой и отдохнуть.

Можно отправиться в сплав на байдарках или каяках, это направление стало одним из перспективных в 2020 году.

Есть и активные туры, с проживанием в палатках, многодневные, те, которые заканчиваются в Пензенской области или горах Кавказа — можно сплавляться, кататься на велосипедах. А также исторические, например «Немцы Поволжья».

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