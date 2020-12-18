В Саратовской области появятся новые туристические объекты

Виктория Бородянская рассказала о саратовском туризме

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказала, что 2020 год стал самым неординарным в истории мирового туризма.

По ее словам, туристическим предприятиям удержаться на плаву помогли меры господдержки для пострадавших отраслей — например, кредитная поддержка занятостью отраслях.

Сейчас в регионе разработано 282 направления для отдыха. Например, в этом году популярны событийные онлайн-мероприятия, их посмотрели почти полмиллиона человек. Поэтому планируется развивать идею даже после возвращения очных мероприятий.

Появились новые проекты — Волжский вояж тур со сплавами, занятия йогой, проект «Уикенд без шаблона» в Аткарском районе, даже можно было подняться на воздушном шаре.

Запущен первый 3D-путеводитель, в котором можно «погулять» по исторической части города. А еще организованы туры, которые задействованы в программе по кешбэку. Это «Поволжский Цюрих», «Хвалынский выходной» и другие, всего несколько десятков мест отдыха.

Сейчас строят несколько гостевых домов — семь в районах, прирастает инфраструктура действующих туробъектов: где-то спортивными объектами, где-то новыми местами для развлечений и гастрономического удовольствия.

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