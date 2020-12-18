Градозащитный совет: В Саратове ежедневно теряем по три здания исторической застройки

Президиум градозащитного совета в Саратовской областной думе 18 декабря

На заседании градозащитного совета при Саратовской областной думе 18 декабря обсудили ряд конкретных исторически ценных объектов, которые находятся под угрозой сноса, и при этом не обладают статусом памятников.

- С конца 2020 года каждый день в Саратове теряем по три здания, которые не являются памятниками и признаны аварийными. Но они являются по факту исторической застройкой.

Надо найти способ остановить их снос. Пока думаем, все продолжают сносить. Меры местных властей не только недостаточны, а просто отсутствуют, - заявил председатель градозащитного совета Алексей Галицын.

Блогер и член совета Денис Жабкин коротко рассказал об истории дома Кокуева на улице Чернышевского, который не входит в объекты культурного наследия. Владелец дома - один из богатых купцов, был даже главой Саратова в прошлом. Будущий император Александр III со своими родственниками там проживал во время визита в Саратов. В нем еще сохранились остатки колонного зала, потолки местами в доме высотой до 5 метров.

После революции там было общежитие института, а потом подселили общежитие СарГРЭС, потом часть дома отдали под детский сад СарГРЭС, теперь все это на балансе города.

По данным независимой экспертизы, которую представила одна из жительниц дома, износ здания составляет 55%.

По данным мэрии в 2018 год были планы по реконструкции крыши дома. Но в 2020 году уже появились другие показатели – провели экспертизу сохранности и дом признали аварийным. Степень износа фундамента 65%, стен - 70%, чердак, крыша - 80%, общая ветхость – 75%.

Разницу между экспертизами общественники попросили оценить прокуратуру.

Так же обсудили дом Т.Н. Кожевниковой, который примыкает к гостинице «Астория» на проспекте Кирова. Это часть исторической застройки нового пешеходного кольца в Саратове, созданного по инициативе Вячеслава Володина.

- Администрация берет и признает аварийным это здание, у которого нет никаких признаков аварийности. Никто не видел там никаких экспертов, оценивавших его аварийность. Я подготовил официальное заявление со всеми документами на начальника управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области и передаю его лично в руки руководителю. Мне уже шепнули, что там есть заинтересованные люди, в сносе дома. Не остается вариантов, кроме как ставить его под охрану, - заявил замруководителя совета Владимир Лешуков.

- Сегодня мы загоняем наши исторические дома в ловушку охраны культурного наследия. Все понимают, что это наследие, которое нужно сохранять. Но сохранять можно по-разному. Если это ценность, то ее надо сохранять - это на уровне ментальности, а не придумывать, как ее вывести в авариное жилье, - заметил депутат облдумы Алексей Наумов.

- У нас масса поводов, для того чтобы говорить о сохранении исторических зданий без внесения их в реестр памятников, - заметил глава совета Алексей Галицын.

По результату обсуждения члены градозащитного совета решили обратиться к мэру Саратова Исаеву для формирования двух списков домов: тех, которые в дальнейшем получат статус культурного наследия и тех, которые посредством перевода из жилого в нежилое затем получат отмену решения о сносе.