Под Саратовом мужчина сгорел в доме после празднования дня рождения

В Ртищевском районе Саратовской области сегодня, 18 декабря, на пожаре погиб 44-летний мужчина.

- По предварительным данным, житель села Подгоренка 17 декабря отмечал свой день рождения с приятелем. После застолья гость ушел, а утром односельчане заметили дым из окон. Люди выбили запертую дверь, чтобы спасти мужчину, но внутри уже бушевал огонь, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Прибывшие пожарные потушили пламя и при разборе конструкций сгоревшего дома нашли тело хозяина со следами термического воздействия.

Следователи организовали доследственную проверку. Предполагается, что возгорание началось из-за замыкания ТЭН самодельного электронагревателя, которым отапливалось жилище.

Также назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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