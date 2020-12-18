На сохранение 17 объектов культурного наследия по программе Володина область не может найти средств

Владимир Мухин

На 17 объектов выявленного культурного наследия в Саратовской области, которые не вошли в программу инициированную председателем ГД Вячеславом Володиным по сохранению памятников историко-культурного наследия, финансирования не найдено. Пока решения по этим объектам нет.

Об этом в ходе заседания общественного градозащитного совета при Саратовской областной думе 18 декабря заявил Владимир Мухин, начальник управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области.

По его словам, благодаря Володину найдено финансирование по пяти объектам, оно пойдет из федерального бюджета. Еще по 17 средства область пока не нашла.

Ведомственная принадлежность этих 17 объектов такова:

четыре подведомственны Минздраву (Вольская,22; Вольская,22/Мичурина; Мичурина,67; улица Хользунова,21/Шелковичная, 58)

пять – Минкульту (Горького,55; Челюскинцев,99; Чернышевского, 154; Горького,40; Лермонтова, 34; город Маркс, ул. Кирова,47)

один – министерству ЖКХ (Шелковичная, 17)

три – городу Саратову (ул.Университетская,44; Мичурина,16; Вольская,33)

одно – МО Аткарского района (ул.Чапаева,52)

два – МО Балаковского района (ул.Ленина,2; Чернышевского, 26)

одно – МО Вольского района (ул. Октябрьская, 110).