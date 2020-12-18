В Солнечном-2 случился пожар в квартире в многоэтажке

Фото из соцсетей

В поселке Солнечный-2 Саратова сегодня, 18 декабря, произошел пожар.

- Загорелась квартира на восьмом этаже в доме №11 по улице Лисина. Мужчина получил ожоги, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 15 кв. м. Его тушили пять единиц техники.

Также огнеборцы эвакуировали с верхних этажей десять человек, в том числе двух детей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.