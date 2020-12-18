Саратовцам рассказали о патриотических проектах

Александр Гранков — начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и некоммерческими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений

Александр Гранков — начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и некоммерческими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений области на пресс-конференции в «Комсомольской правде» — Саратов рассказал о конкурсе социальных проектов.

По его словам около трети всех проектов были представлены разными ветеранскими организациями.

Особо он выделил работы «Фонда Книги Памяти», который возглавляет Георгий Фролов. Эт, в частности, очередной том Книги Памяти.

- Ее издают практически все жители Саратовской области. Это и военные документы, и копии фотографий, и писем, и похоронок, и сочинений школьников о своих родных, — рассказал Александр Гранков.

Другой проект — создание в Парке Победы копии памятника «Воину-освободителю», который установлен в Берлине. В скором времени планируется установить там мемориальную доску с именами воевавших в Великой Отечественной войне саратовцах.

Также он назвал очень интересные проекты саратовского отделения «Боевого братства». Например, «Волонтерская рота», организация «Наследие», клуб «Витязь».

- Мы рассчитываем, что все эти проекты будут способствовать формированию активной жизненной позиции у молодежи, — отметил он.

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