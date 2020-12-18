Скверу в Саратове присвоили имя погибшего полицейского Михаила Гадеева

Фото пресс-службы мэрии

В Саратове сегодня, 18 декабря, скверу в Заводском районе присвоили имя погибшего при исполнении полицейского Михаила Гадеева.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, на мероприятии в сквере на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Пономарева присутствовали родственники и сослуживцы погибшего лейтенанта, мэр города Михаил Исаев, начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной и другие.

По словам главы Заводского района Максима Сиденко, уже весной здесь благоустроят территорию, установят освещение, две детские и одну спортивную площадки.

Фото пресс-службы мэрии

Напомним, Михаил Гадеев погиб в декабре 2019 года при задержании 33-летнего преступника. Позднее того приговорили к пожизненному лишению свободы.

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